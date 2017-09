Aeronave que seguiria de Vitória para São Paulo apresentou problemas em voo anterior

A aeronave da Companhia Latam, que faria o voo JJ3135 (Vitória x São Paulo), precisou mudar o trajeto original na tarde desta segunda-feira (04). A aeronave fazia o voo JJ3134 (São Paulo x Vitória) quando, por “questões técnicas”, precisou parar em um dos aeroportos do Rio de Janeiro.

Por conta desta parada na capital carioca, o avião não retornou à Vitória para fazer o voo JJ3135, com embarque previsto para às 19h23. Os passageiros, que já estavam no Aeroporto Eurico Salles, foram informados que a aeronave estava com problemas e que o embarque seria adiado para às 20h30. Minutos depois, no entanto, o voo foi cancelado.

Parte dos passageiros, que embarcariam neste voo, foram distribuídos para outras companhias. Já outro grupo foi direcionado para hospedagem em hotéis da cidade.

Procurada pela reportagem do Tribuna Online, a LATAM Airlines Brasil informou que a aeronave que faria o voo JJ3135 (Vitória – São Paulo/Congonhas), apresentou problemas no trecho anterior, o JJ3134 (São Paulo/Congonhas – Vitória), ter alternado para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A companhia resumiu o problema a “questões técnicas”.

Quanto aos passageiros que seguiam de São Paulo para Vitória, e que estão no Rio de Janeiro, a Latam informou que o voo foi transferido para embarque às 6 da manhã desta terça-feira (5), no voo JJ3076 (Rio de Janeiro/Galeão – Vitória). Já os passageiros com destino a São Paulo (voo JJ3135) foram reacomodados em dois voos disponíveis, de congênere e da LATAM, com decolagens programadas entre a noite desta segunda-feira (4) e a manhã de terça-feira (5).

“A empresa lamenta o ocorrido e esclarece que está prestando a assistência necessária aos passageiros. Por fim, reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”, disse a nota.

Weslei Radavelli