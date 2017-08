Aeroporto de Vitória entra na lista de privatizações do Governo Federal

Dentre os projetos que estão incluídos na lista de privatizações do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), segundo documento distribuído pelo governo à imprensa nesta quarta-feira, está o Aeroporto de Vitória. Em obras, com previsão de inauguração para o fim do ano, o aeroporto está entre os 14 terminais que serão concedidos à iniciativa privada.

Neste pacote, além do Aeroporto de Vitória, estão a Eletrobras, Casa da Moeda e a Lotex, braço da Caixa Econômica Federal para loterias instantâneas e as BR’s 153 (GO/TO) e 364 (RO/MT).

Quanto aos terminais aeroportuários, estão Guarulhos (SP), Brasília (DF), Confins (MF) e Galeão. A concessão dos aeroportos será feita em lotes e, o terminal de Vitória, está no terceiro bloco.

Segundo o PPI, a lista dos novos projetos incluídos no programa deve gerar investimentos de 44 bilhões de reais ao longo do prazo dos contratos. Sobre a Eletrobras, o documento afirma que “haverá emissão de papéis da empresa sem subscrição da União, que será diluída e perderá o controle acionário”, afirma o documento.

O que o governo quer privatizar:

Casa da Moeda (que imprime o dinheiro brasileiro e os passaportes)

Lotex (empresa de loterias instantâneas da Caixa)

Confirmação da intenção de privatizar a Eletrobras

14 aeroportos, incluindo o de Congonhas, em São Paulo

15 terminais portuários

2 rodovias

Weslei Radavelli