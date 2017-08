‘Agora tenho muita bagagem’, diz Cássio sobre nova chance na seleção

Convocado pela quarta vez para a seleção brasileira principal, o goleiro Cássio, 30, afirmou que chega à equipe muito mais experiente para agarrar a chance e permanecer entre os convocados. Ele já havia sido convocado para a seleção principal em três oportunidades: 2007 e 2012 para jogos amistosos e em 2015 para as partidas contra a Argentina e Peru, pelas eliminatórias sul-americanas.

“Agora, tenho muito mais bagagem, mais experiência. Eu me sinto muito mais preparado que que em outros momentos”, disse o goleiro, que aposta no seu momento no Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, para continuar sendo lembrado por Tite, com quem já havia trabalhado no clube.

“Tenho que fazer um grande trabalho pelo time e, quando convocado, estar pronto. Tem muito tempo pela frente”, acrescentou.

Cássio é um dos três goleiros convocados para as rodadas contra Equador, para quinta-feira (31), às 21h45, e Colômbia, no dia 5, fora de casa, pelas eliminatórias sul-americanas. Os outros são Alisson, o titular, e Ederson, que recentemente se transferiu para o Manchester City.

O goleiro corintiano, porém, acredita que há mais gente na disputa. “É difícil falar, mas tem pelo menos cinco, seis goleiros estão muito bem e têm chances. É um grupo muito legal para trabalhar. Quero mostrar meu trabalho e mostrar que posso ser convocado outras vezes”, completou.

Coutinho

A seleção brasileira realizou nesta segunda-feira (28) o primeiro treino para o jogo diante do Equador. A atividade contou com 18 dos 23 convocados. Os ausentes foram o lateral Marcelo e o volante Casemiro, o meio-campista Giuliano e os atacantes Firmino e Taison, que ainda não desembarcaram em Porto Alegre. Taison e Giuliano vão chegar ainda nesta segunda.

Phillipe Coutinho, que ainda não jogou pelo Liverpool nesta temporada, participou do treinamento. Em meio à negociação com o Barcelona, o clube inglês alega que o jogador está com dores nas costas.

Em entrevista, o meia-atacante Renato Augusto disse que ainda não teve tempo de conversar com o jogador. “Na verdade, nem tive esse contato. O grupo todo tem a cabeça boa e ele também. É um dos principais jogadores do mundo e se tiver feliz é o mais importante. Ele tem que seguir o coração”, completou.

