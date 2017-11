Aguinaldo Silva confirma retorno de vilã Nazaré Tedesco em nova novela

Nazaré Tedesco, a vilã que ficou famosa por empurrar quem cruzasse o seu caminho na novela “Senhora do Destino”, exibida pela Globo de 2004 a 2005 e reprisada em 2017, vai voltar à TV em uma próxima novela de Aguinaldo Silva. Quem fez o anúncio foi o próprio autor, pelo Twitter nesta segunda (6).

“E a Nazaré? Com a mudança de novela, volta ou não volta? Claro que volta”, publicou na rede social.

Ele não revelou detalhes sobre a produção, mas contou na última quarta (1º) que finalizou uma sinopse de 65 páginas em dez dias.

Em “Senhora do Destino”, a icônica vilã foi interpretada por Renata Sorrah e, anos depois, virou meme nas redes sociais. Nos primeiros capítulos da trama, a personagem rouba a filha da protagonista Maria do Carmo (Susana Vieira).

Vieira revelou em março deste ano que sentiu inveja do trabalho de Sorrah na novela. “Eu acho que ninguém faria como ela fez. Eu não faria com o brilhantismo e o despudor dela. Era uma coisa que eu tinha inveja, porque achava ela melhor atriz do que eu”, disse em entrevista ao “Vídeo Show”, da Globo.

Aguinaldo não confirmou, entretanto, a volta de Sorrah no papel da vilã em seu novo folhetim. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em março deste ano, a atriz disse que Nazaré não lhe pertence mais.

