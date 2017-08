Ainda tem quem faça loucuras por políticos

Mesmo em uma época de escândalos, eleitores se mantêm fiéis aos candidatos preferidos, fazendo até tatuagem e distribuindo presentes

Apesar da atual crise política e moral que o País tem vivido e do desgaste de diversos partidos políticos por conta dos escândalos de corrupção envolvendo governadores, senadores, deputados, prefeitos e demais autoridades, o eleitor capixaba ainda encontra espaço para venerar seus candidatos preferidos.

É o que acontece com alguns políticos do Estado, que são idolatrados em seus respectivos redutos eleitorais. Em Barra de São Francisco, um fã do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) chegou a presenteá-lo com um jegue como demonstração de admiração.

Um parlamentar, que pediu para não ter o nome revelado, disse que a maior loucura que uma eleitora fez foi ter tatuado no pescoço o nome do político. O deputado estadual pediu sigilo “para evitar problema em casa com a patroa”.

Um fato parecido aconteceu com o presidente Michel Temer (PMDB). O deputado federal Wladimir Costa (SD-PA) tatuou o nome do peemedebista no ombro direito, em julho, mas o parlamentar, admitiu, na última quarta-feira, que era falsa, feita de henna.

Já em Anchieta, no Sul do Estado, um eleitor, que é fã do deputado estadual Almir Vieira (PRP), faz horas de jejum e oração, diante da imagem do beato José de Anchieta, para que o santo proteja o parlamentar.

De acordo com o sociólogo e professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Ricardo Costa de Oliveira, não é bom para a política que existam eleitores que endeusem seus candidatos, principalmente quando alguns deles estão envolvidos em irregularidades.

“Vivemos numa época na qual é preciso que haja senso crítico. O eleitor acaba se apegando a algo que o político fez por ele em algum momento da vida”, disse.

No caso do deputado Almir Vieira, ele virou réu, em maio, num processo ajuizado pela Procuradoria Regional Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Na ação, Almir é acusado de liderar uma organização criminosa que desviou R$ 1.428.938,57 da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo (AFPES). O parlamentar nega a irregularidade.

Mas, para o autônomo Erenilson de Jesus Conceição, seguidor de Almir Vieira, sua admiração está acima de qualquer escândalo no qual o parlamentar venha a estar envolvido.

“Eu rezo, faço jejum e promessas para que ele saia inocentado nos processos que enfrenta. Ele é inocente”, ressaltou.

.

Tatuagem no pescoço

Um deputado, que pediu para não ter o nome revelado, disse que foi surpreendido com a informação de que uma eleitora queria muito conhecê-lo.

Após aceitar realizar o desejo da eleitora, o deputado teve uma nova surpresa, segundo ele.

Enquanto cantava os jingles das campanhas do deputado, a mulher mostrou uma tatuagem que ela havia feito no pescoço em homenagem a ele. Além dela, a mãe também era fã do parlamentar.

.

Inspiração para o nome

Quando era prefeito de Barra de São Francisco, o hoje deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) foi homenageado por mais um de seus fanáticos eleitores.

Como não tinha filhos homens, um morador da cidade pôs o nome da filha de Nivalda, em referência ao político.

.

Jegue sorteado

O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), já como parlamentar na Assembleia, ganhou um jegue de presente de um eleitor.

Sem ter onde colocar o animal, o deputado, segundo ele, teve de abrir mão do jegue. A única saída foi fazer um sorteio envolvendo o animal.

Em 1999, quando era dirigente do Rio Branco, Enivaldo resolveu distribuir, entre os torcedores do clube, números para serem sorteados durante uma partida do Capixabão daquele ano que foi realizada no estádio Kleber Andrade.

.

Homenagem à mulher

Na Serra, o marido da vereadora Neidia Pimentel (PSD) – que é a atual presidente da Câmara Municipal – fez uma tatuagem em homenagem à mulher.

No braço esquerdo, Paulo escreveu “Presidenta”, em alusão ao fato de Neidia ter sido eleita para presidir a Mesa Diretora da Câmara da Serra, em janeiro deste ano.

.

Cartaz no quarto

Uma eleitora de Vila Velha mantém um cartaz do vereador Osvaldo Maturano (PRB) na cabeceira da cama. Moradora da Grande Terra Vermelha, a mulher teria o aval do marido para manter a imagem do parlamentar no quarto do casal.

De acordo com o vereador, a mulher se recusa a retirar o cartaz da parede.

.

Carisma eleva idolatria, afirma especialista

O carisma dos políticos e a falta de formação dos eleitores estão entre os fatores que elevam a idolatria pelos ocupantes de cargos eletivos. É o que afirma o cientista político Paulo Edgar da Costa Resende.

“Os bons políticos conseguem visibilidade. Conseguem ser eleitos pelo carisma, se apresentam como salvadores dessas pessoas. Os cidadãos percebem que determinado político tem alguma habilidade específica. É o mesmo que acontece com artistas, por exemplo”, avalia Resende.

“O marketing político também pesa muito nisso. Quanto maior a tendência populista, mais os eleitores vão se render aos encantos desse político”, completa Resende, destacando também que é neste contexto que a falta de formação do eleitor acaba favorecendo os maus políticos.

“Por isso, a educação acaba sendo vista como um possível empecilho para os políticos. Essas pessoas são analfabetas no que diz respeito à leitura do mundo.”

O cientista político observou que quem presenteia políticos “certamente espera algo em troca”. “Isso também ajuda na formação do status social. Dará a impressão de que será respeitado pelos demais. Nesse contexto acontecem o nepotismo e o clientelismo”, avaliou.

O secretário-geral da Organização Não-Governamental (ONG) Transparência Capixaba, Edmar Camata, é contrário ao fanatismo destinado a políticos.

Para Camata, é importante que haja uma separação entre aqueles que, de alguma forma, se tornam dependentes dos políticos, dos que realmente se interessam pela política de forma menos apaixonada e isenta.

“A pessoa, quando é apenas interessada pela política, e busca entender o andamento do processo político brasileiro, colabora para gestões mais transparentes”, afirma.

Ele destaca que os eleitores que deixam a paixão pelo político se sobrepor aos questionamentos sobre como está sendo feita a gestão dos recursos públicos, por exemplo, podem fazer com que os crimes de corrupção se perpetuem.

“É preciso repensar os valores que estamos cultivando no sistema político. Se o envolvimento se dá por laços de dependência, se perde a legitimidade, a confusão entre o público e o privado é certa”, avaliou.

Para Camata, o eleitor precisa entender que o principal objetivo de boa parte dos políticos, muito mais que corresponder às expectativas dos eleitores, é se manter no poder. Ele ainda ressalta que o eleitor, até mesmo por ingenuidade, acaba sendo usado.

“É uma falsa relação de intimidade que o eleitor estabelece com determinados políticos. Na verdade, ambos os envolvidos nesse contexto possuem interesses individuais. O político quer o voto. E o eleitor, benefícios”, disse.

.

.

“Paixão é um prato cheio”

Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), cientista político e colunista das revistas Época, IstoÉ e Exame, Fernando Schüler falou com A Tribuna sobre a paixão exagerada que alguns eleitores mantêm pela figura dos políticos.

Para Schüler, na política moderna, gradativamente, a ideologia foi ocupando o lugar que antes era da religião nas paixões humanas.

Schüler destaca que o eleitor menos instruído, com menos acesso à informação e menos escolaridade, tende a ser passivo nas grandes democracias, o que ele chama de “maioria silenciosa”.

“Os políticos entendem em que terreno podem investir com elementos que despertem o fascínio nos eleitores com menos instrução. A paixão é um prato cheio para eles”, ponderou.

O filósofo afirmou ainda que, nos grandes centros, os eleitores tendem a ser mais críticos aos modelos políticos vigentes.

Ele ainda ressalta que o senso crítico e observação deveriam ser características agregadas ao eleitor moderno, que teria maior autoridade para ponderar sobre o limite entre a admiração e a paixão cega por um político.

“Hoje, o eleitor tem muitos mecanismos de informação, que poderiam ser usados como ferramentas de esclarecimento e conhecimento da realidade política”, avaliou.

.

Políticos dizem que relação com admiradores é sincera

Para os políticos, a admiração vinda dos eleitores, que os consideram ídolos, se deve ao fato de uma relação direta entre ambos. É o que explica o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos). Para ele, o contato direto com o eleitorado, como acontece com as irmãs Mariza e Darci Reis, gera identificação.

“Quando se tem um contato diário com o eleitor, a gente estabelece uma relação de muita proximidade. Os presentes, as coisas que chegam a mim, eu vejo como uma forma de carinho sincero”.

Moradoras de Viana-Sede, Mariza e Darci Reis presenteiam o prefeito com bolos e pães caseiros, toalhas bordadas com o nome dele e até camisas. As irmãs até se intitulam de “Gildetes”, tamanha admiração por Gilson Daniel.

Já o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) avalia que, quando o político age com simplicidade, a possibilidade de admiração dos eleitores é maior.

Para o parlamentar, a maioria das homenagens e “loucuras” feitas por pessoas que possuem muita admiração por políticos vem de gente mais simples, que mora em cidades do interior.

“O povo do interior tem mais essa coisa de presentear os políticos. Eu recebo de tudo, até palmito vem para mim de presente”, disse.

O vereador de Vila Velha Osvaldo Maturano (PRB) afirmou que não tira proveito das situações, já que, segundo ele, é preciso saber o limite entre o público e o privado.

“Eu levo na esportiva. São demonstrações de carinho. Não tem nada a ver com cabos eleitorais. É tudo muito espontâneo”, disse.

.

Análise de Maria Rita Sales, psicóloga e professora

“Crença cega produz a distorção”

“O que leva um ser humano a incondicionalmente ‘defender’ um ocupante de cargo público que teria por função representar os anseios de um povo? A devoção, na maioria das vezes, nos fala de um processo denominado projeção.

Essa projeção traduz o desejo, a representação que se tem, enquanto nação sobre o poder.

O político, no imaginário popular, chegou a um lugar que o seguidor (a população), por incontáveis motivos, não alcançará.

Assim, afilia-se a alguém que na sua visão reúne atributos, como: envolvimento, articulação e convencimento, representando-o nas batalhas.

O povo, o soldado da tropa, e o político, o herói que vai adiante cortando cabeças de algozes e serpentes ameaçadoras, sobrepujando tudo e todos, ofertando-lhe suprimentos das necessidades e realizações.

No imaginário, a crença cega no salvador e protetor produz a distorção e distanciamento dos dados e fatos, vivendo o ideal construído mentalmente.

Esse fenômeno é perverso, quando se constata ciclo após ciclo de que os heróis eleitos retiram da população, de forma vil, as condições básicas para uma vida digna.”

.

Reportagem especial de Tiago Alencar para o jornal A Tribuna do dia 13/08/2017