Alemanha vence com gol irregular e se mantém 100% nas eliminatórias

A Alemanha segue 100% nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Nesta sexta-feira (1), a equipe do técnico Joachim Löw levou um susto, mas viu Hummels marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a República Tcheca, fora de casa.

A partida mal havia começado quando a jovem promessa Timo Werner abriu o placar para a Alemanha. Aos 4 minutos, o jogador de 21 anos recebeu ótimo passe de Özil dentro da área e tocou na saída do goleiro Vaclík.

Em um jogo morno, tudo se encaminhava para uma vitória magra da Alemanha. Na primeira grande chegada de perigo, porém, a República Tcheca foi às redes. Aos 33 minutos, Darida recebeu na entrada da área e soltou a bomba para acertar o ângulo de Ter Stegen.

O empate ligava um sinal de alerta na Alemanha, que via sua vantagem para a Irlanda do Norte cair para apenas três pontos. Aos 43 minutos, porém, um gol irregular devolveu a tranquilidade aos alemães.

Depois da cobrança de falta de Kroos, Hummels cabeceou para o fundo das redes tchecas. O zagueiro estava impedido, mas o árbitro mandou o lance seguir.

Ao passo que o resultado aproxima a Alemanha da Copa, deixa a República Tcheca praticamente fora do Mundial. Faltando apenas três rodadas, a seleção está sete pontos atrás da Irlanda do Norte, segunda colocada do Grupo C e que estaria avançando para a repescagem. A Alemanha é líder com 21 pontos em sete jogos.

Na próxima rodada, a República Tcheca faz confronto direto com a Irlanda do Norte, fora de casa, na segunda-feira (4). No mesmo dia, a Alemanha enfrenta a Noruega, em casa, podendo garantir a vaga para a Copa do Mundo dependendo de combinação de resultados.

Reportagem: Folhapress