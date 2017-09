Alerta de ressaca no litoral do Espírito Santo para o final de semana

Um ciclone extratropical em alto mar e um sistema de alta pressão que avança do continente para o Atlântico Sul provoca ventos persistentes sobre o oceano. Por conta destes fortes ventos que deixam o mar agitado, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o Espírito Santo para este final de semana.

Segundo o alerta, as ondas podem variar entre 1,5 m no sábado (02) e 2,5 m de altura, no domingo (03) e na segunda (04).

No sábado (02), com a passagem da frente fria a umidade aumenta no Espírito Santo. A maioria das regiões capixabas terá um dia com muita nebulosidade períodos de melhoria e possibilidade de chuva fraca na Grande Vitória pela manhã. Somente na região de São Mateus é que o dia ainda amanhece chuvoso, mas a tendência é que essa chuva vá perdendo força ao longo do dia.

No domingo (03), somente o oeste do estado terá céu nublado com possibilidade de garoa. Nas demais áreas, inclusive na capital, o dia será marcado por muitas nuvens intercalando alguns períodos de sol com possibilidade de chuva fraca.

Weslei Radavelli