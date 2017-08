Amigo nega ter participado de assassinato e diz que foi sequestrado

Alexandre Santos de Souza, 31 anos, amigo do estudante de Direito Rogério Costa de Almeida, 34 anos, que foi preso junto com ele nessa quinta-feira (25) pelo assassinato da advogada Gabriela Silva de Jesus, 24 anos, nega envolvimento com o homicídio.

Segundo a polícia, foi com o carro de Alexandre que o crime foi cometido. Rogério também confirmou a participação do amigo.

À polícia, Alexandre disse que teve o carro roubado, porém não existe registro de roubo ou furto do veículo. Alexandre disse ainda que nessa quinta-feira foi sequestrado próximo ao Terminal de Itaparica, em Vila Velha, por dois indivíduos encapuzados e que ouviu a voz de uma menina e barulho de pessoas batendo na menina, negando a autoria do crime.

Reportagem: Keyla Cezini, com informações de Leone Oliveira