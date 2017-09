Angolano que se masturbou diante de adolescente em elevador paga fiança e é liberado

O universitário angolano de 20 anos, que se masturbou diante de uma mulher, de 33 anos, e sua filha, uma adolescente de 13 anos, dentro de um elevador pagou uma fiança de R$ 8 mil e foi liberado da prisão. O caso aconteceu na noite do último sábado (02), em um prédio em Itapuã, Vila Velha.

J.S.D.F., de 20 anos, nasceu em Luanda, capital de Angola, e veio para o Brasil em 2014 por meio de um programa de intercâmbio custeado por uma empresa que atua na África. Ele está cursando engenharia do petróleo em uma universidade particular de Vila Velha e mora em uma república no mesmo prédio que o pai da adolescente.

Todo o crime foi acompanhado pelo porteiro do prédio através das câmeras de videomonitoramento. Depois que as vítimas deixaram o local, ele trancou o abusador no elevador e acionou a polícia.

O universitário foi autuado em flagrante por praticar ato libidinoso na frente de uma criança ou adolescente menor de 14 anos para prazer próprio, de acordo com o artigo 218A do Código Penal. Como a pena prevista pelo crime é de até 4 anos de reclusão, coube ao delegado plantonista estabelecer uma fiança, que foi paga no dia seguinte. Agora, ele vai responder o processo em liberdade.

com informações de Rafael Louzada