Anitta responde vereador e ele pede desculpas

Anitta não ficou calada diante da postagem do vereador do Rio de Janeiro, Otoni de Paula, do Partido Social Cristão (PSC), questionando se ela era cantora ou garota de programa.

Na noite dessa sexta-feira (1º), ela deixou um comentário no post do político e a resposta já teve mais de 150 mil curtidas até as 11h deste sábado (2).

“Sei como é importante e estratégico usar um nome de notoriedade na mídia para ganhar e espaço e assim começar a divulgar seu trabalho próximo ao ano eleitoral”, disparou a funkeira.

“Mas aproveito a notoriedade que seu post tomou pra responder sua pergunta. ‘A que nossas crianças estão sendo submetidas?’ A uma triste falta de oportunidade e educação pra quem não tem dinheiro. Uma aprovação automática que desestimula professores e alunos a formarem pessoas educadas neste país. Nossas crianças estão submetidas a terem que ralar e se esforçar 24h por dia pra TENTAR ter algum tipo de instrução e oportunidade na vida que não seja o crime ou trabalhos informais como a prostituição por exemplo”, continuou.

Leia a reposta completa:

Diante da repercussão do comentário de Anitta, o vereador decidiu se desculpar e fez uma nova postagem, na qual culpou sua equipe pelo uso do termo “vagabunda de quinta”. Leia: