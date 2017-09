Antonia diz que já ‘pegou’ Caio Castro

Antonia Fontenelle abriu o jogo sobre seu relacionamento com Caio Castro em um bate-papo com Caio Fisher, para o canal dele no YouTube. Hoje amigos, a atriz assumiu já ter ficado com o intérprete de Dom Pedro, da novela “Novo Mundo”.

“Já peguei, finalizei. É bom, é maravilhoso, delícia. Hoje posso falar! É danado, viu? Ele sabe que desde que eu era casada eu ficava falando pro Marcos Paulo: ‘deixa eu pegar o Caio porque ele parece com você quando novo’. Mas peguei uma vez só, né, amor? Ele é bicho solto”, revelou.

No jogo, a artista tinha que contar com qual famoso ela ficaria. Ao citar Neymar, a loira não rejeitou o jogador mais caro do mundo.

“Tá rolando uma brincadeira na internet que tem que fazer Enem para pegar ele. É um bebezinho, mas pego também. Lógico! Por que não? É muito gente boa, um lorde!”, elogiou.

Já com outros famosos, ela não pensou duas vezes para dispensar como Alexandre Pato, ex-namorado de Fiorella Mattheis.

“Não me agrada, não faz meu tipo e nem meu estilo. Gosto de homem com cara de quem tem pegada e ele não tem cara, e nem tô a fim de pagar para ver”, disparou.

Ao ser questionada sobre Felippe Tito, ela entregou: “Não está comprometido? Não tá com a Cleo Pires? Ele assumiu. Apesar da cara de pegador, acho que ele é muito saradão. Gosto de uma mistura e conteúdo”, completou.

Recém-separada de Jonathan Costa, pai de seu filho Salvatore, ela elege o homem dos sonhos. “Que ele tenha bom caráter e que seja bom de cama. Agora não vou mais namorar pobrinho, não. Agora quero que o homem cuide de mim”, justificou.

