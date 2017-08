A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização do lote 0130/16 da versão genérica do Paracetamol solução oral 200 mg/mL, do laboratório Hipolabor Farmacêutica.

Já o medicamento Amoxil BD, nas apresentações 200 mg/5ml e 400mg/5ml, foi recolhido de forma voluntária pela empresa Glaxosmithkline Brasil.

Os medicamentos serão retirados do mercado e a Anvisa desaconselha o uso.