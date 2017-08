Ao menos 18 morrem em ataque a tiros em restaurante de Burkina Faso

Ao menos 18 pessoas morreram e oito ficaram feridas em um ataque terrorista em um restaurante de Ouagadougou, capital de Burkina Faso, na noite desse domingo (13).

Segundo o ministro das Comunicações do país, Remi Dandjinou, dois terroristas envolvidos no ataque foram mortos por forças de segurança.

Ele afirmou que o atentado foi cometido por extremistas islâmicos.

O ataque começou por volta das 21h30, no horário local, quando ao menos três homens chegaram em um carro e abriram fogo contra clientes que estavam no lado de fora do estabelecimento.

O restaurante Istanbul fica a cerca de 200 metros do café Cappucino, que foi palco de atentado com 30 mortos em janeiro de 2016. Na ocasião o ato foi reivindicado pela Al Qaeda.

Os dois locais são conhecidos por receber muitos clientes estrangeiros.

