Apesar de nunca ter visitado Vila Velha, João Dória receberá “Título de Cidadania” da Câmara

O prefeito de São Paulo João Dória (PSDB), apontado como pré-candidato à Presidência da República em 2018, receberá da Câmara Municipal de Vila Velha o título de “Cidadão Vilavelhense”, indicado pelo presidente da Casa, o vereador Ivan Carlini (DEM). O título será concedido no dia 23 de agosto, às 16 horas, na Câmara Municipal de Vila Velha, durante uma passagem do político pelo Estado.

A honraria, no entanto, se tornou “curiosa” uma vez que Dória nunca visitou Vila Velha.

O próprio Dória, que tem circulado em diversas cidades pelo país, gravou uma mensagem aos cidadãos de Vila Velha anunciando que visitaria, pela primeira vez, a cidade canela-verde. O anúncio foi divulgado em primeira-mão pelo Tribuna Online, no dia 12 de agosto. “Uma cidade que eu tenho muita curiosidade em conhecer. Eu não conheço Vila Velha ainda. Capital do chocolate no Brasil”, disse.

Ainda no vídeo, Dória diz que espera ser recebido com muito carinho pelos capixabas. Entretanto, nas redes sociais, muitos internautas já se movimentam para protestar durante a visita do tucano.

No último dia 15 de agosto, a Câmara de Teresina, no Piauí, rejeitou a concessão do título de cidadania local a João Dória. Na avaliação de alguns vereadores, o prefeito de São Paulo “nunca contribuiu para a cidade e não merece a homenagem”.

Em sua página oficial, o presidente da Câmara de Vila Velha destacou a importância da visita do político tucano ao Estado, quando Dória falará a experiência de São Paulo quanto ao Plano Diretor Municipal. Diversos vereadores de Vila Velha, como Heliosandro Mattos e PM Chico também saíram em defesa da homenagem a Dória.

Weslei Radavelli