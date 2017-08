Após acertar delação, Marcos Valério presta depoimento à Polícia Federal

O publicitário Marcos Valério prestará depoimento na Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (18), em Belo Horizonte.

Segundo o advogado de Valério, o depoimento é relacionado ao acordo de delação premiada fechado com a PF no mês passado. O acerto ainda aguarda homologação no Supremo Tribunal Federal (STF).

A PF não divulgou a razão da oitiva. O publicitário está preso em Sete Lagoas (MG) e é esperado na sede da PF em Belo Horizonte.

O Marcos Valério foi condenado a mais de 37 anos de prisão pelo escândalo do mensalão e é réu no mensalão tucano, esquema de desvios para a campanha de Eduardo Azeredo (PSDB) ao governo de Minas em 1998.

Em sua delação, Valério narra detalhes sobre a compra de apoio parlamentar no governo Lula e fala de caixa dois para campanhas presidenciais.

Reportagem: Carolina Linhares (Folhapress)