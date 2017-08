Após confusão, governo decide tirar do ar versão demonstrativa da CNH digital

O governo tirou do ar nesta quinta-feira (31) o serviço que permitia, desde o início da semana, baixar a versão digital da CNH (carteira de habilitação). O aplicativo estava sendo visualizado apenas em caráter demonstrativo, mas estaria trazendo confusão aos usuários.

De acordo com a Serpro (empresa de tecnologia do governo), nesse primeiro momento, os downloads do aplicativo estavam sendo feitos apenas em seu site e permitiam a visualização de uma carteira de habilitação falsa, com a finalidade de mostrar ao usuário a funcionalidade do novo serviço.

Apesar disso, houve confusão por parte dos interessados, que passaram a procurar o aplicativo nas lojas virtuais e acreditavam que conseguiriam visualizar suas próprias carteiras de habilitação. Com isso, o governo decidiu suspender a demonstração, mantendo apenas orientações no site da Serpro.

Anunciada no mês passado, a versão final da CNH digital deve ser lançada no final de setembro, quando será disponibilizada em lojas como Google Play e App Store. Já a implantação será gradativa, sendo Goiás o primeiro Estado.

A habilitação eletrônica terá o mesmo valor jurídico do documento impresso, que continuará a ser emitido. Os motoristas interessados poderão apresentar o documento pelo celular, que será comprovado pela assinatura com certificado digital ou pelo QRCode -códigos de barra que podem ser escaneados.

Os agentes de trânsito poderão consultar os dados dos documentos por meio de um aplicativo de celular.

Quando o serviço estiver em vigor, o motorista interessado deverá fazer um cadastro no portal do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), com o uso de um certificado digital, ou no balcão do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Após o login, o usuário deverá usar uma senha sempre que for visualizar o documento.

