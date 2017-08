Após ser internado com dores no peito, cantor Buchecha recebe alta

Após dois dias no hospital, o cantor Buchecha, recebeu alta na manhã deste sábado (26). Ele foi internado na quinta-feira no Hospital Rio Mar, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com relatos de mal-estar, tontura e fraqueza.

A notícia da saída do hspital foi divulgada pelo instagram, onde escreveu que “não se confirmou o caso de infarto, foi apenas um susto e estou já em casa de repouso”. Na sexta, o cantor já havia publicado um vídeo para tranquilizar os fãs.

Embora o cantor de 42 anos tenha sentido as dores típica do infarto, exames realizados no hospital teriam comprovado que foi apenas um alarme falso.

Veja

O nosso querido buchecha gravou um recadinho pra vocês !!! Nosso sonho não vai terminar ! A post shared by Buchecha (@buchechaoficial) on Aug 25, 2017 at 12:03pm PDT

Com informações de Folhapress