Aposentada reage a assalto e leva tiro

Uma aposentada de 63 anos foi baleada ao reagir a uma assalto na noite dessa sexta-feira (25). Ao perceber que seria assaltada, ela pisou no acelerador de seu Celta preto e fugiu.

A aposentada foi abordada por dois ladrões, que estavam em outro Celta, que chegaram a bater no veículo dela. Ao avistar a vítima fugindo, um dos assaltantes deu um tiro na aposentada. Mas a dupla acabou presa horas depois. O dono do carro usado por eles também foi preso.

O crime aconteceu às 22h40, no bairro Laranjeiras, na Serra. Percebendo que não se tratava de uma simples batida, a aposentada resolveu acelerar o carro, porém o assaltante que estava no carona desceu do veículo e atirou na direção dela. O tiro quebrou o vidro do carro e atingiu a aposentada no punho esquerdo.

Mesmo ferida, a vítima dirigiu até o hospital Metropolitano, em Civit I, onde passou por procedimentos médicos. Ela já teve alta.

Segundo investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com a batida, a placa do veículo usado pelos criminosos caiu. Com ela, os policiais conseguiram descobrir quem era o dono do Celta e foram ao encontro dele.

À polícia, o proprietário do veículo primeiro alegou que o carro havia sido roubado. Porém a história levantou suspeitas dos militares que confirmaram a trapaça após o suspeito receber uma ligação dos cúmplices.

Os PMs que atenderam a ligação e ouviram um dos ladrões falando que o plano de assalto tinha dado errado. Ele falou que havia tentado jogar o veículo num barranco, mas não conseguiu, então ele e o cúmplice estavam escondidos numa mata em Cidade Pomar. Após a ligação, o dono do veículo acabou confessando que emprestou o veículo para dois amigos cometerem assaltos.

Os policiais foram até o local onde os cúmplices estavam, mas eles negaram o crime. Os militares usaram o celular do dono do veículo para retornar para o número do cúmplice e o aparelho começou a tocar, o que comprovou o envolvimento.

Todos foram conduzidos a 3ª Delegacia Regional da Serra onde estão sendo ouvidos na tarde deste sábado (26).

Reportagem: Tais de Hollanda