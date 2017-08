Aposentado já pode consultar 1ª parcela do 13º salário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a liberar nesta sexta-feira (18) a consulta ao extrato das aposentadorias e pensões de agosto, incluindo a primeira parcela do 13º salário. O dinheiro cairá na conta dos beneficiários a partir de 25 de agosto. Os pagamentos seguem até o dia 8 de setembro, conforme o número do final do benefício.

Segundo a Secretaria de Previdência, a maioria dos segurados conseguirá fazer a consulta ao extrato a partir de sábado (19), mas os dados devem estar disponíveis para todos os 29,4 milhões de beneficiários até o dia 25 deste mês, quando começam os pagamentos.

Neste ano, a consulta ao extrato na internet é feita pelo portal Meu INSS (meu.inss.gov.br). Será preciso cadastrar uma senha para acessar o novo sistema de serviços do órgão. O cadastro é totalmente on-line, se o segurado acertar todas as perguntas feitas pelo INSS sobre seus empregos antigos e contribuições previdenciárias.

Se tiver dificuldades, o segurado pode ir até uma agência da Previdência Social ou telefonar para a Central 135.

A consulta ao extrato ainda pode ser feita no banco onde o benefício é recebido e no posto do INSS, sem a necessidade de agendamento.

O adiantamento da primeira metade do abono de Natal foi confirmado pelo governo em decreto publicado no fim de julho, no “Diário Oficial da União”. A antecipação é feita há mais de dez anos, por acordo fechado entre governo e centrais sindicais.

Benefícios que já estavam sendo pagos em janeiro deste ano têm direito ao adiantamento de 50% do abono. Quem passou a receber a grana depois terá um adiantamento proporcional.

A primeira parcela não tem desconto do Imposto de Renda. O tributo só é descontado na segunda parcela, em novembro. Quem teve o benefício liberado após o dia 12 de agosto receberá o 13º em uma parcela, também em novembro.

LEDA ANTUNES (FOLHAPRESS)