Aposentado morre atropelado por trem

Um aposentado de 83 anos morreu atropelado por um trem na manhã dessa quarta-feira (23) em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado.

De acordo com o depoimento do maquinista, o acidente aconteceu às 11h50, em trecho da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Após realizar uma curva, ele viu o aposentado agachado na linha férrea. Ele disse que chegou a acionar o freio de emergência, bem como dispositivos sonoros do trem.

No entanto, o idoso, que era deficiente auditivo, não saiu do local, sendo atingido na cabeça pelo limpa-trilho e lançado ao lado dos trilhos. Moradores da região informaram que o aposentado usava a linha férrea para consertar uma enxada.

Já a Vale, empresa responsável pelo trem, informou que o condutor realizou todos os procedimentos de segurança ao acionar freios de emergência, buzinas e faróis na tentativa de evitar o acidente.