Ator mais bem pago do mundo recebeu 68 milhões de dólares em 2017

Mark Wahlberg se tornou o ator mais bem pago do mundo em 2017, embolsando 68 milhões de dólares (cerca de R$ 214 milhões), segundo lista da revista americana “Forbes”.

Neste ano, Wahlberg protagoniza os filmes “Transformers: O Último Cavaleiro” e “Pai em Dose Dupla 2”, previsto para ser lançado em novembro.

Em segundo lugar, está o ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock. Ele estrelou a série “Ballers”, da HBO, e os filmes “Velozes e Furiosos 8” e “Baywatch”, que fracassou nas bilheterias.

Vin Diesel, astro da franquia “Velozes e Furiosos” ficou com o terceiro lugar. As três últimas posições da lista foram ocupadas por atores de Bollywood.

DISPARIDADE DE SALÁRIOS

Juntos, os atores mais bem pagos do mundo faturaram 488.5 milhões de dólares, enquanto as atrizes embolsaram “apenas” 172.5 milhões de dólares.

No último ano, Wahlberg ganhou cerca de 161% a mais do que Emma Stone, que ficou no topo da lista de atrizes mais bem pagas, ganhando 26 milhões de dólares (cerca de R$ 82 milhões). Ela falou recentemente sobre a disparidade de pagamentos entre homens e mulheres em Hollywood.

CONFIRA A LISTA DOS ATORES MAIS BEM PAGOS DO MUNDO

– Mark Wahlberg, US$ 68 milhões

– Dwayne “The Rock” Johnson, US$ 65 milhões

– Vin Diesel, US$ 54,5 milhões

– Adam Sandler, US$ 50,5 milhões

– Jackie Chan, US$ 49 milhões

– Robert Downey, Jr., US$ 48 milhões

– Tom Cruise, US$ 43 milhões

– Shah Rukh Khan, US$ 38 milhões

– Salman Khan, US$ 37 milhões

– Akshay Kumar, US$ 35,5 milhões