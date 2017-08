Intérprete de Ivana/Ivan na novela “A Força do Querer”, a atriz Carol Duarte recebeu elogios pela coragem da personagem também na vida real. Há pelo menos cinco anos, a atriz é tem um relacionamento com a Aline Klein, que fez um post nas redes sociais para destacar a coragem na personagem em assumir a homossexualidade.

“Hoje ela mostrou um pouquinho da força que tem! Porque ela tem muita força. Força, doçura e coragem.Pula, Caru, se joga que a vida é curta, e você tem muito a dizer. Pula que o mundo é grande! Eu vou estar aqui!”, escreveu Aline Klein.

As duas moram em São Paulo. No Instagram de ambas, é possível ver vários momentos de carinho.

Em um dos capítulos da novela, exibida nesta semana, Ivana (Carol Duarte) resolve contar para a família que é transexual. Além de não ser aceita pela mãe, Joyce (Maria Fernanda Cândido), pelo pai Eugênio (Dan Stulbach) e Ruy (Fiuk), a garota toma uma atitude drástica. Ivana vai para o quarto, pega uma tesoura e corta os cabelos. A cena foi considerada bastante emocionante, principalmente entre Ivana e Joyce, que diante da transformação da filha ficou totalmente em choque. Não aceita pela mãe, Ivana arruma as coisas e mesmo com Joyce em prantos, vai embora de casa. Antes a menina tem uma conversa com Eugênio:”Agora você me olha de um jeito, que minha mãe te olhava quando você decidiu sair da empresa. Parece que não me conhece”, afirma Ivana olhando nos olhos do pai.

Weslei Radavelli, com informações de agências