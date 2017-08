Automutilação deixa 7 feridos em escola

Sete alunos de uma escola no interior de Marechal Floriano, na região serrana do Estado, apresentaram sinais de automutilação leve nos braços. A descoberta, feita pela equipe pedagógica, deixou pais e professores preocupados.

Segundo a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Hugo, Eliane Leandro da Vitória, uma menina foi encontrada no banheiro com sangramento no pulso no último dia 24. Logo em seguida, todas as turmas, do sexto ao nono ano, foram vistoriadas e outros seis casos foram identificados.

Os adolescentes envolvidos têm entre 12 e 16 anos, sendo seis meninas e um menino, estudantes do sexto e do sétimo ano. Mesmo com perfis diferentes, os estudantes têm boas notas e acompanhamento frequente dos pais, o que tornou a motivação ainda mais intrigante para os educadores.

O atendimento do caso contou com o apoio do Conselho Tutelar, das Polícias Militar e Civil, além da Promotoria de Justiça, do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Posto de Saúde da localidade.

Três dos alunos, segundo a direção, usaram a mesma lâmina retirada de um apontador para fazer os cortes, e por isso todos foram encaminhados para fazer exames médicos.

O psicólogo do Cras Wendel Faller Uhl, que atendeu individualmente cada estudante, explica que o caso foi pontual e, até o momento, parece não estar ligado ao uso de tecnologias ou ter influência da mídia, como os relatos recentes do jogo chamado Baleia Azul.

Reportagem: Iago Miranda