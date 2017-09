Autoridades investigam morte de quase 50 bebês em hospital na Índia

As autoridades indianas investigam as causas da morte de quase 50 crianças no último mês na unidade de recém-nascidos de um hospital do estado de Uttar Pradesh, norte da Índia. No segundo caso de morte em massa de recém-nascidos na região, um juiz da cidade de Farrakhabad abriu uma investigação contra vários médicos do Hospital Ram Manohar Lohia, onde “entre 40 e 50 crianças” morreram, indicou à Agência EFE o inspetor Anup Nigam, da delegacia de Kotwali, onde foi registrada a denúncia.

Nigam rejeitou especular sobre as possíveis causas do problema, ao alegar que por enquanto “nada está claro. As autoridades irão investigar”, afirmou.

O caso acontece depois que, no começo de agosto, ocorreu a morte de outras 63 crianças, várias delas bebês, em Baba Raghav Das Medical College Gorakhpur, também em Uttar Pradesh, em uma caso que está sob investigação.

Segundo as primeiras hipóteses, as mortes em Gorakhpur ocorreram por encefalite e falta de oxigênio e 30 delas aconteceram em um período de 48 horas. Até o momento foram detidos o diretor do centro médico e sua esposa, bem como um médico responsável pelo atendimento dos recém-nascidos.

Agência Brasil