Avó e neta são atropeladas em cima da calçada em Vitória

Uma adolescente e a avó dela foram atropeladas por uma motorista que perdeu o controle da direção do carro e subiu a calçada, em frente a escola Almirante Barroso, na avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória. O acidente aconteceu por volta das 15 horas, no sentido Centro.

Segundo o vendedor ambulante Márcio Rocha dos Santos, de 34 anos, as vítimas estavam aguardando o sinal fechar para atravessar.

“A motorista provavelmente se assustou com um carro que estava na frente dela. Acredito que para não bater na traseira do carro da frente, ela subiu na calçada”, afirmou o vendedor.

Ao subir na calçada, a motorista do Mitsubish Lancer preto atingiu a adolescente e a avó dela e parou após bater no poste do semáforo. Com a batida, a senhora de 61 anos acabou batendo a cabeça no muro da escola, segundo Márcio.

O vendedor revelou que, por pouco, também não foi atingido pelo carro, já que a banquinha dele fica a cerca de cinco metros de onde aconteceu o acidente. “Eu estava encostado no muro quando o carro passou na minha frente na calçada”, revelou ele.

As duas vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas ao hospital.

Reportagem de Simony Giuberti.