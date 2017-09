Bandido bateu com a cabeça de diácono contra pedra até que ele desmaiasse, conta família

Agredido durante um assalto na Avenida Carlos Lindemberg, o diácono da Igreja Católica José Francisco Batista, de 58 anos, segue internado no Hospital Santa Mônica, em Vila Velha. Apesar de não ter reagido ao assalto, José Francisco foi agredido com pedradas. O bandido ainda bateu com a cabeça do religioso várias vezes contra uma pedra, até que ele desmaiasse.

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (31), por volta das 15h30, próximo a um viaduto no cruzamento das vias Darly Santos e Avenida Lindemberg, em Vila Velha. O diácono, membro da Igreja Nossa Senhora do Guadalupe, em Itaparica, seguia de bicicleta de sua casa, no bairro Santa Rita, até a Praia de Itapuã, trajeto que ele costumava fazer com frequência.

Ao chegar no viaduto, José Francisco desceu da bicicleta e foi interpelado pelo assaltante, que lhe aplicou um golpe no pescoço. Caído, o religioso recebeu uma pedrada com um paralelepípedo e continuou sendo agredido, mesmo não reagindo e disposto a entregar o dinheiro e o celular que estava consigo.

“Meu marido falou que estava com dinheiro e celular e que ele (o bandido) poderia levar, mas ele continuou a agredi-lo. Parecia estar drogado”, disse a esposa do diácono Márcia Regina Batista, que atua como secretária de uma igreja em Cobilândia, com base nas informações prestadas pelo marido.

Com a vítima desacordada, o criminoso levou a bicicleta. Quando retomou a consciência, José se arrastou até um ponto onde pode pedir ajuda e lembrar do telefone da esposa para contar o ocorrido.

Por conta das agressões, o diácono teve fratura no nariz. Ele foi levado ao Hospital São Lucas, em Vitória, mas encaminhado ao Hospital Santa Mônica, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (1º), onde segue internado na UTI.

Weslei Radavelli, com informações de Taís de Hollanda