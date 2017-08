Bandido é preso após ordenar filme de sexo

A polícia apresentou na tarde desta segunda-feira (21) o acusado do crime no qual envolveu a tortura pornográfica contra três adolescentes no município da Serra. O suspeito de 29 anos já estava preso, por chefiar o tráfico de drogas na região. As imagens das torturas foram feitas por um comparsa do acusado.

De acordo com o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazzolini, os três adolescentes de 14, 16 e 17 anos foram rendidos por David a caminho de uma quadra de futebol, situada num bairro vizinho ao que moravam. O crime aconteceu na tarde do dia 30 de julho.

No vídeo, três adolescentes são obrigados a tirar a roupa e fazer atos sexuais e comer lama, no bairro Cidade Continental, na Serra.