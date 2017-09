Bandidos roubam Corolla, trocam tiros com a PM e um deles é baleado

Dois homens, de 20 e 23 anos, foram presos nesta sexta-feira (1º) após roubarem um Corolla de cor prata e trocar tiros com a polícia em Cachoeiro de Itapemirim. Um dos acusados do roubo foi baleado e levado para a Santa Casa, ficando sob escolta policial.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o roubo ocorreu por volta de 11h30. Armados com um revólver, os dois criminosos renderam o dono do Corolla nas proximidades do prédio do INSS, na Rua 25 de Março, Centro da cidade.

Durante a fuga, os acusados bateram o carro em um Corcel e tiveram que deixar o veículo roubado para trás, fugindo a pé.

Enquanto fugiam pela rua Ana Machado, no bairro Sumaré, eles foram perseguidos por um policial militar que estava na região.

O policial informou que ordenou que os acusados parassem, mas o suspeito de 20 anos teria efetuado um disparo contra ele. O PM revidou e o atingiu nas nádegas.

O homem ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e continua sob escolta policial na Santa Casa. Já o comparsa foi conduzido para 7ª Delegacia Regional, no bairro BNH.

Reportagem: Alessandro de Paula