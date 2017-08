Bando amarra e ameaça de morte família de sargento

Ameaças de morte e espancamento marcaram as vítimas de assalto à residência de uma sargento da Polícia Militar, na madrugada de ontem, em Formate, Viana.

A irmã da sargento, que mora no mesmo quintal, foi feita refém pelos criminosos para invadirem a residência da militar. Foram duas horas em poder do bando.

Segundo a polícia, o crime teve início por volta da 1h50, os quatro bandidos chegaram ao local num Fiat Idea de cor escura e arrombaram a casa da irmã da sargento, que mora com o marido.

Um dos criminosos, como informou a polícia, apontou um revolver calibre 38 para o rosto dela e

gritou: “Perdeu, perdeu” e exigiu que ela e o marido o levasse até a casa da sargento, que fica ao lado.

Ao chegarem à residência da militar, as vítimas bateram na porta e, ao abrir, a policial viu a irmã rendida pelos bandidos. O marido da sargento e a filha do casal, de 14 anos, também estavam na casa.

De acordo com a polícia, os bandidos entraram na casa, por volta das 2h50, viram o colete e coturno

dela e perguntaram onde estava o policial. Em seguida, eles amarraram os punhos das vítimas com

fios de telefone, fazendo a família refém. O marido da sargento também foi imobilizado e algemado e o marido da irmã dela, agredido.

Segundo a ocorrência, os bandidos levaram televisão, micro-ondas, processadores, batedeiras, frigideiras, uma quantia de R$ 150, cinco celulares e alianças de ouro de duas vítimas. Além disso, da

sargento foram roubados uma pistola ponto 40 ( da corporação), três carregadores da arma, colete,

coturno e 45 munições.

Um Fiat Strada azul e um Corolla prata, que estavam no quintal, foram destruídos pelos criminosos

e todo o material recolhido foi colocado num Corolla bege, placa MQW-4676, da irmã da militar. A

gangue deixou o local às 4 horas.

A família da sargento prestou depoimento na tarde de ontem, na Delegacia de Polícia (DP) de Viana.

A perícia esteve no local do crime. O titular da DP, delegado Márcio Braga, iniciou as investigações, que serão repassadas para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo (DFRV), no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória.

“Como houve um veículo roubado, vamos passar o caso para eles e apoiar nas apurações, diligências,

no que for necessário”, afirmou o delegado.

Reportagem de Juliano Viana para o jornal A Tribuna desta quarta-feira (30).