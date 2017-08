Barcelona abre processo contra Neymar e pede indenização pela ida ao PSG

O Barcelona acionou a Justiça Espanhola contra Neymar pedindo reparação financeira pela saída do atacante para o PSG. O valor exigido é de 8,5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões), referente a uma das parcelas pagas pelo time catalão a Neymar pela renovação contratual efetuada no ano passado.

O processo do Barça foi registrado no Tribunal da Espanha em 11 de agosto e encaminhado nesta terça-feira (22) à Federação Espanhola de Futebol, que retransmitirá à Fifa e Federação Francesa.

Basicamente, o Barça entende que Neymar saiu de forma unilateral do clube rumo ao PSG e, por isso, exige o dinheiro de volta da primeira parcela da renovação acordada em outubro do ano passado, acrescido de juro.

Em nota oficial, o clube catalão quer que o PSG assuma o compromisso de quitar os 8,5 milhões de euros caso Neymar não pague o valor.

Comunicado del FC Barcelona pic.twitter.com/opVIIJ4mh6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 22, 2017

A família Neymar contesta a posição do Barça, informando que a transação com o PSG foi em comum acordo com o Barcelona, pois o clube catalão havia estipulado o valor para saída automática do atleta (mediante o pagamento da multa de 222 milhões de euros).

Reportagem: Folhapress