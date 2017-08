Barcelona topa pagar R$ 559 milhões por craque brasileiro para substituir Neymar

O Barcelona não vai desistir de Philippe Coutinho. A agremiação azul-grená apresentará uma oferta ao Liverpool pelo jogador que pode chegar a 138 milhões de libras esterlinas (R$ 559 milhões segundo a cotação atual).

Seria um pagamento inicial de 101 milhões de libras e mais 37 milhões de libras de bônus em cláusulas variáveis. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal britânico “Daily Mail” e pela emissora “Sky Sports” e, posteriormente, pela reportagem do UOL Esporte.

A oferta do Barcelona será realizada já nos próximos dias aos representantes do time britânico comandado pelo técnico Jurgen Klopp.

É esperada uma definição até o fim desta semana.

Com o caixa recheado pela venda de Neymar ao PSG por 222 milhões de euros, o Barcelona enfrenta a pressão de seus torcedores para dar um novo companheiro de peso a Lionel Messi e Luis Suárez.

Na última semana, porém, o Liverpool deu mais uma mostra de que não está disposto a vender seu principal jogador. Uma oferta anterior que alcançaria 130 milhões de euros com cláusulas de desempenho foi rejeitada pelos três americanos proprietários do clube inglês.

Nesta quarta-feira (23), mais uma vez sem Coutinho em campo, o clube inglês recebe o Hoffenheim para tentar carimbar sua passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões. Logo depois do confronto, a cartada final do Barcelona deverá ser lançada na tentativa de adquirir o brasileiro.

