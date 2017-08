Bastidores da queda: Flamengo cai pela segunda vez em Cariacica

Pela segunda vez em menos de um ano, o Flamengo caiu no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Desta vez, o algoz foi o Paraná Clube, que disputa a Segundona do Brasileiro. Pelas quartas de final da Primeira Liga, após o empate em 1 a 1 no tempo normal, a equipe carioca foi eliminada nos pênaltis (5 a 4) com direito a erro nas cobranças de Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, joias da base.

No dia 28 de setembro do ano passado, o Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Palestino e se despediu da Copa Sul-Americana, no mesmo estádio.

No vídeo feito pela reportagem do Tribuna Online, é possível observar que os jogadores do Flamengo foram para o vestiário cabisbaixos, enquanto a equipe do Paraná, empurrada pelo técnico Lisca, foi tomada pela euforia.

Após as cobranças de pênalti, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, deixaram o camarote que ocuparam durante a partida no estádio Kleber Andrade e desceram as escadas de acesso aos vestiários rapidamente.

O presidente do Flamengo, inclusive, demonstrava irritação com o resultado. Ele entrou no vestiário do time rubro-negro e saiu de lá quando Reinaldo Rueda se dirigiu à sala de coletiva de imprensa.

A trágica noite da joia de R$ 164 milhões

A noite desta quarta-feira (31) tinha tudo para ser brilhante nos pés do atacante Vinícius Júnior. Negociado com o Real Madrid aos 16 anos por R$ 164 milhões, o garoto do Ninho participou muito do jogo no primeiro tempo e rendeu menos no segundo.

Logo no primeiro minuto de jogo, sua primeira jogada foi proteger a bola e ganhar o lateral para o Flamengo. Jogando aberto pela esquerda, bem próximo ao lateral Klebinho, chegou a revezar posição com Felipe Vizeu (de centroavante) e Geuvânio (aberto pela direita).

Aos nove minutos, eis que o garoto levantou a galera nas arquibancadas do Kleber Andrade. Recebeu de Éverton Ribeiro, tirou a marcação com o calcanhar, levantou a bola na área, mas Vizeu escorregou na hora de finalizar.

Vinícius Júnior rolou para Vizeu aos 16 minutos e viu o companheiro tirar o goleiro para ganhar escanteio. A movimentação do trio de ataque começava a surtir efeito.

Com direito a dar carrinhos na marcação, sempre tinha um homem colado quando se aproximava da área. Aos 38 minutos, recebeu lindo passe de Éverton Ribeiro, tirou o goleiro da jogada, mas viu a arbitragem assinalar impedimento.

No último minuto do primeiro tempo, recebeu falta frontal, próximo à meia-lua. Mas foi só.

Logo aos seis minutos da etapa final, Vinícius Júnior deu dois cortes de letra no marcador paranista, cruzou para Felipe Vizeu, mas ele não completou para o gol. No lance, o centroavante se machucou e foi substituído por Lucas Paquetá.

A torcida vibrou com a dupla Paquetá e Vinícius Júnior em campo. Aos 11 minutos, o garoto que vai defender o Real Madrid ganhou a bola no campo de defesa, tabelou com Paquetá e chegou à grande área. Na dividida com a marcação, caiu , se levantou, mas a bola saiu em tiro de meta.

Participativo, Vinícius Júnior lançou Geuvânio aos 16 minutos. O atacante tocou de cabeça e a arbitragem assinalou pênalti por toque de mão de Igor, em lance duvidoso. Gol e sorriso de Éverton Ribeiro, que minutos depois virou choro com o empate de Renatinho.

No último lance antes das cobranças de pênalti, Vinícius Júnior recebeu na esquerda, chutou, mas o goleiro jogou para escanteio e o Flamengo não conseguiu marcar o segundo e definir a partida no tempo normal.

Nas cobranças de pênalti, Vinícius Júnior foi o terceiro a cobrar. E perdeu. O histórico negativo diante do Paraná Clube segue em alta.

Reportagem de Acácio Rodrigues