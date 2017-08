Bebê morre minutos depois de ser socorrido de naufrágio na Bahia

Subiu para 23 o número de mortos, após uma lancha virar na manhã desta quinta-feira (24) durante travessia entre Mar Grande e Salvador. A informação é da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), que repassou o número da Capitania dos Portos. A lancha transportava mais de 100 pessoas.

Um bebê de um ano, que havia sido resgatado com vida, está entre os mortos. Ele foi levado para uma ambulância do Samu, recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu.

A Sesab informou que cerca de 100 pessoas já deram entrada para atendimento nas unidades de saúde da Ilha de Itaparica, por causa do acidente. A coordenação do Samu informou que os resgatados com vida não serão mais levados para Salvador, serão encaminhados para cidades próximas. Somente casos graves devem ser atendidos na capital.

No local do naufrágio, próximo à ilha de Itaparica, agentes dos órgãos de Defesa e Resgate enfrentam dificuldades devido aos fortes ventos.