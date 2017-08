Bebê sofre lesão no pescoço e morre três horas após parto normal com fórceps

A Polícia Civil irá pedir a Exumação do Corpo de Eloah Cristine da Silva, bebê que morreu três horas após o seu nascimento na Santa Casa de São Roque, na madrugada de sábado (19).

Durante o parto normal, foi utilizado um fórceps e após o nascimento o médico informou a família que a menina havia sofrido uma lesão no pescoço. Na certidão de óbito da criança consta causa da morte indeterminada.

Segundo as autoridades, o inquérito sobre a morte de Eloah já foi instaurado e será pedido junto a Justiça de São Roque uma autorização para a realização da exumação do corpo do bebê, para que estudos periciais mostrem as reais causas da morte da criança.

De acordo com as autoridades, o procedimento se faz necessário pois nenhum exame especifico foi feito em Eloah após sua morte, visto que ela foi sepultada pouco tempo depois de seu falecimento, no sábado (19).

“Será feito um exame necroscópico, pelos profissionais do IML de Sorocaba para apurar a causa da morte e demais circunstância que giram em torno deste caso”, afirmou o Escrivão Chefe da Delegacia de Polícia de São Roque Anderson de Góes.

Enquanto o pedido de exumação é formalizado pela Polícia Civil, as investigações sobre o caso continuam. A mãe da criança deve ser ouvida assim que receber alta do hospital, sendo que a mulher também deve passar por um exame de corpo delito, e também será requisitado Junto a Santa Casa o prontuário clinico identificando os profissionais da equipe médica que atenderam o caso. Todos serão ouvidos pela polícia, assim como alguns familiares da mãe da criança.

Médico Demitido

Segundo informações do Portal G1, o médico responsável pelo parto de Eloah foi demitido e o hospital abriu uma sindicância para apurar o caso.

A pequena Eloah morreu na madrugada de sábado (19). Segundo o boletim de ocorrência a mãe da criança, Roseli Pereira da Silva (de 43 anos), teria dado entrada no hospital as 11h de sexta-feira (18) com fortes dores e apesar de ter sido liberada pelos médicos para voltar a sua casa, permaneceu no hospital até a troca de turnos devido ao seu quadro, quando outro médico realizou um procedimento de parto normal, mesmo que a família já tivesse requisitado um parto por cesária, sob recomendação médica do profissional que atendeu a mãe durante toda a gravidez.