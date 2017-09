Bélgica vence Grécia e é a sexta seleção garantida na Copa do Mundo

O primeiro país europeu a garantir em campo uma vaga na Copa do Mundo de 2018 é a Bélgica. Neste domingo (3), a equipe venceu a Grécia por 2 a 1, fora de casa, pela oitava rodada do Grupo H.

Os gols da seleção belga foram marcados por Vertonghen e Lukaku. Zeca diminuiu.

Com o resultado, a Bélgica soma 22 pontos, contra 14 da Bósnia, segunda colocada. A seleção comandada por Roberto Martínez não perde há um ano.

A Bélgica agora faz companhia a Brasil, Irã, Japão, México e a anfitriã Rússia, seleções que também já garantiram de forma antecipada uma vaga no Mundial.

Em outro jogo da chave, a Bósnia derrotou Gibraltar por 4 a 0, fora de casa, e assumiu a vice-liderança.

A disputa pela vaga na repescagem será contra a Grécia, que tem um ponto a menos. Nas próximas rodadas, a Bósnia encara a Bélgica em casa e a Estônia como visitante, enquanto os gregos pegam Chipre em casa e Gibraltar como visitante.

Restam 26 vagas

Das 209 seleções que começaram as Eliminatórias, só 77 ainda lutam para estar na Copa do Mundo. Na Europa restam 12 vagas diretas no Mundial, que serão dos campeões dos demais oito grupos e dos vencedores da repescagem. Quem está mais perto de confirmar classificação é a Alemanha, líder do grupo C com cinco pontos de vantagem: uma vitória sobre a Noruega, na segunda-feira (4), somada a um tropeço da Irlanda do Norte, garante os atuais campeões mundiais na Rússia.

Na Ásia resta apenas uma rodada, a ser jogada na terça-feira (5), e sete seleções ainda lutam por três vagas diretas. A Nova Zelândia deve confirmar presença na repescagem mundial no mesmo dia. Na América do Sul ainda faltam três rodadas, com sete países em disputa totalmente aberta.

O mesmo vale para a África, onde só a Nigéria tem chances de classificação já nesta semana. Já nas Américas do Norte e Central são quatro seleções para duas vagas e meia, estando a Costa Rica mais perto de uma vaga no Mundial.

Reportagem: UOL/Folhapress