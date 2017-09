Bolsonaro bate-boca e ironiza orientação sexual de jornalista: “Você queima a rosca?”

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) discutiu com o jornalista americano Glenn Greenwald em uma rede social nesta segunda-feira (4) e fez ironias à orientação sexual dele em postagens.

Greenwald havia publicado em seu perfil no Twitter um comentário sobre uma declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre a possível candidatura de Bolsonaro a presidente – o deputado do DEM o classificou como “muito competente” em um evento em São Paulo. O jornalista criticou o “elogio” de Maia e chamou o deputado do PSC de “cretino fascista”.

Bolsonaro publicou então uma mensagem em inglês. “Do you burn the donut?” I don’t care! Be happy! Hugs for you! (‘Você queima a rosca? Não me importo! Seja feliz! Abraços para você!’)”

Brazil's fascist Congressman & 2018 presidential candidate responds to my critique w/a noble reference to gay anal sex, always on his mind pic.twitter.com/GbnI7kmOEV — Glenn Greenwald (@ggreenwald) September 4, 2017

Mais tarde, acrescentou que o americano “segue o padrão desonesto e vitimista da esquerda”. “Ativista LGBT americano influente me chama de ‘cretino fascista’ de graça e agora chora pq respondi c/ amor e tolerância. Dissimulado!”

Greenwald disse que o político respondeu “com referência a sexo anal gay, que está sempre em sua mente”.

Radicado no Rio, o jornalista se tornou conhecido no Brasil por ter sido coautor das primeiras revelações sobre informações obtidas pelo ex-analista Edward Snowden, da NSA (Agência Nacional de Segurança dos EUA), em 2013.

Ativista LGBT americano influente me chama de "cretino fascista" de graça e agora chora pq respondi c/ amor e tolerância. Dissimulado! — Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 4, 2017

Agência Folhapress