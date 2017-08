Botafogo enfrenta a Ponte Preta de olho no G-6 do Brasileirão 2017

Quando os jogadores do Botafogo em campo olham para a direção do banco de reservas, seus olhos geralmente procuram o técnico Jair Ventura. No entanto, um pouco atrás, costuma ficar sentado outra pessoa com perfil de comandante, que une o grupo e é importante nos bastidores do clube: Dudu Cearense.

O jogo de hoje contra a Ponte Preta, às 16 horas, no Moisés Lucarelli, pela 21ª rodada do Brasileiráo, será um pouco diferente. Isso porque o volante deve manter o mesmo comando, mas desta vez dentro do campo.

Com os principais jogadores poupados para a decisão da próxima quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil, Dudu Cearense e outros reservas têm nova oportunidade de mostrar que o elenco alvinegro é bom. “Tento fazer todos os jogadores se sentirem importantes, e estes (reservas) são minha maior preocupação”, conta o jogador.

Dudu foi contratado em maio de 2016, quando estava no Fortaleza, jogando a Série C do Brasileiro. Desde então, ele fez 36 jogos e dois gols. Na atual temporada, foram 20 partidas, muitas vezes entrando no fim para dar força ao sistema defensivo.

Aos 34 anos, diz que se tornou um “botafoguense desde criancinha”. Tudo, segundo ele, se resume a uma das palavras mais usadas pelo jogador: gratidão. “Sou grato por tudo: viver no Rio, jogar em um dos maiores clubes do mundo… É muita tradição aqui. Serei alvinegro para sempre”, garante.

Ao lado de Dudu Cearense, o Botafogo deve hoje ter o meia Leandrinho. Recuado para a posição de volante, ele marcou o gol na última rodada, na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio. Mais à frente, Marcos Vinícius, Valencia e Brenner terão a companhia do titular Pimpão, que, suspenso, está fora do jogo contra o Fla na próxima quarta-feira.

G-6

Com 28 pontos, o Botafogo é o oitavo colocado na tabela do Brasileirão. O time está a um ponto do G-6. A Ponte Preta, por sua vez, tem 24 pontos e aparece na 14ª colocação. A Macaca empatou as últimas três partidas.

da Redação