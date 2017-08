Botafogo poupa titulares no duelo com a Ponte Preta

De olho na Copa do Brasil, o Botafogo terá um time repleto de jogadores considerados reservas para o compromisso deste domingo (20) pelo Campeonato Brasileiro. O desafio, válido pela 21ª rodada, será diante da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 16h.

A maioria dos titulares usuais do Botafogo será poupada para o duelo com o Flamengo na próxima quarta-feira (23). O clássico decidirá quem avança à final do torneio mata-mata.

Até mesmo o goleiro Gatito Fernández ficará de fora por opção de Jair Ventura -quem assume a vaga é o ídolo botafoguense Jefferson. As exceções em campo contra a Ponte serão o zagueiro Joel Carli e o atacante Rodrigo Pimpão, ambos suspensos para duelo com o rival rubro-negro.

Preterir o Brasileiro por outra competição não é novidade aos botafoguenses na temporada. A equipe é a oitava colocada e acumula 28 pontos, 19 a menos que o líder, o Corinthians. Por causa disso, o clube tem maiores chance de título na Copa do Brasil e na Taça Libertadores -nesta última, já chegou às quartas.

Já pelo lado da Ponte, a expectativa é de força máxima. Os campineiros não se dão ao luxo de medir esforços por ocuparem 14ª posição e somarem 24 pontos, só dois a mais que a Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento.

O clube ainda terá um série de reforços. O atacante Emerson Sheik retorna ao time titular após ter sido poupado na rodada anterior. O zagueiro Marllon volta após cumprir suspensão automática. O volante Elton e o zagueiro Yago estão recuperados de lesão.

Há ainda o atacante Léo Gamalho, que foi contratado recentemente e já poderá estrear. O jogador de 31 anos foi um pedido de Gilson Kleina -eles trabalharam juntos no Goiás, último clube do atual técnico da Ponte. “Ele marcou mais de 30 gols comigo e chama a nossa atenção. Temos boas expectativas”, revelou o treinador.

Em contrapartida, o meia Renato Cajá e o volante Fernando Bob seguem vetados pelo departamento médico. O zagueiro Rodrigo também ficará de fora após ter sido punido em um jogo de suspensão pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por causa da confusão com o técnico do Vasco, Milton Mendes, no jogo do último dia 6.

PONTE PRETA

Aranha; Jeferson, Marllon, Luan Peres e Danilo Barcelos; Naldo, Elton, Jean Patrick e Léo Artur; Lucca e Emerson Sheik. T.: Gilson Kleina

BOTAFOGO

Jefferson; Arnaldo, Carli, Emerson Silva e Gilson; Dudu, Leandrinho, Marcos Vinícius e Valencia: Rodrigo Pimpão e Brenner. T.: Jair Ventura

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Paulo Batistella (Folhapress).