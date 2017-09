Brasil vence Equador e fica no topo das Eliminatórias da Copa

A Seleção Brasileira pode comemorar o título simbólico de campeã das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo da Rússia. Com gols de Paulinho e Philippe Coutinho, a equipe de Tite superou o Equador por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (31), na Arena Grêmio, e garantiu a primeira colocação no continente, com 36 pontos. Os adversários ficam em sétimo lugar, com 20.

Com três rodadas de antecedência, o Brasil conquistou o título simbólico do torneio – soma 36 pontos e não pode ser mais alcançado pela Colômbia, vice-líder, com 25.

A Seleção Brasileira também quebrou o seu recorde de pontuação desde que o torneio passou a ser disputado por pontos corridos para a Copa do Mundo de 1998. Até então, o melhor desempenho brasileiro foi nas eliminatórias de 2010, quando somou 34 pontos. O Brasil ainda pode conquistar o maior número de pontos da história do torneio. A marca pertence a Argentina, que somou 43 pontos na caminhada rumo ao Mundial de 2002. A vaga no Mundial havia sido conquistada em março, quando derrotou o Paraguai por 3 a 0, no Itaquerão.

O jogo desta quinta, que foi morno, apresentou uma dificuldade inicial para os brasileiros, especialmente pela retranca dos equatorianos, mas teve uma mudança no ritmo assim que Philippe Coutinho entrou no lugar de Renato Augusto no segundo tempo.

O resultado mantém 100% do técnico Tite, que tem nove vitórias em nove jogos na competição.

Paulinho aproveitou uma sobra após escanteio para abrir o placar. O segundo gol veio após chapéu dentro da pequena área de Gabriel Jesus e belíssimo passe para Coutinho, que bateu de primeira.

Com os três pontos garantidos, a Seleção agora se reúne novamente para encarar a Colômbia, na terça-feira, às 17h30, pela 16ª rodada das Eliminatórias.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 x 0 EQUADOR

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda (Thiago Silva) e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto (Coutinho), Willian (Luan) e Neymar; Gabriel Jesus. Técnico: Tite

Banguera; Velasco, Arboleda, Achilier e Ramírez; Quiñónez, Noboa, Gaibor (Cazares), Antonio Valencia e Martínez (Marcos Caicedo); Énner Valencia (Felipe Caicedo). Técnico: Gustavo Quinteros

Gols: segundo tempo – Paulinho, aos 23 minutos, e Philippe Coutinho, aos 30 minutos

Juiz: Mario Diaz de Vivar (Paraguai)

Público: 36.869 presentes

Renda: R$ 7.886.450,00