Brasileirão 2017: Bahia faz três e afunda o Vasco, que chega a cinco jogos sem vencer

O Vasco segue em queda no Campeonato Brasileiro. Com um gol de cabeça de Tiago e outros dois de Mendoza, a equipe carioca foi batida por 3 a 0 pelo Bahia e completou cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Com uma atuação sem nenhuma inspiração, o Vasco foi presa fácil na Fonte Nova, e pouco ameaçou verdadeiramente os donos da casa, que construíram o resultado positivo mesmo sem um grande futebol.

Com o revés na capital baiana, o Vasco caiu para a 15ª colocação e ficou a apenas três pontos da zona da degola.

Na próxima rodada, o Vasco encara o Fluminense no Maracanã. Como será visitante, o Vasco terá apenas 10% da carga de ingressos disponíveis para a sua torcida. O Bahia, por sua vez, recebe a visita do Botafogo, domingo, na Fonte Nova.

Agência Folhapress