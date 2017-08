Brasileirão 2017: Bahia x Vasco tem Luis Fabiano no “centro das atenções”

Luís Fabiano estará nos holofotes no encontro entre Bahia e Vasco, neste domingo, às 16 horas, na Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. Em um jogo essencial para quem não quer flertar ainda com a zona de rebaixamento, o atacante pode ser sinônimo de dor de cabeça para os dois lados. Para o Vasco, será assim caso ele permaneça com o jejum de gols — o atacante não balança as redes desde a sexta rodada, contra o Sport/PE, há 71 dias.

Apesar do longo tempo sem marcar, Luís Fabiano passou em branco nos últimos cinco jogos apenas, a pior sequência dele no campeonato. Recuperado das dores que sentia na perna direita, que o deixaram de fora por oito partidas, voltou a atuar contra o Palmeiras e passou em branco.

Hoje, ele é a esperança do time de Milton Mendes para vencer e se afastar da zona da degola — o Vasco é o 13º colocado, com 25 pontos, três a mais que a Chapecoense, que abre o Z-4. “Enquanto ele estiver bem fisicamente, vai jogar sempre. Desde que responda em campo, que é o que ele tem feito”, afirmou Milton Mendes, ressaltando a importância do atacante.

Já os baianos esperam que o Fabuloso não quebre a sua sequência negativa na temporada neste jogo. Apesar do tempo sem marcar, o atacante vascaíno segue com o respeito frente aos adversários. Tiago, zagueiro do Bahia, lembrou o gol que Luís Fabiano fez no jogo em São Januário, no distante 21 de maio. O Vasco venceu por 2 a 1. E foi o 400º gol na carreira de Fabuloso.

“Ele é muito inteligente. Não pode deixá-lo receber na área, porque é um matador”, ressaltou Tiago.

Com mais de 570 jogos na carreira, Luís Fabiano já provou por onde passou que tem o faro do gol. O tempo passou, mas a esperança da torcida vascaína, não. Ela torce para o atacante voltar a fazer os gols que o levaram a ser conhecido como Fabuloso.

