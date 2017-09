Brasileirão 2017: Grêmio faz 5 no Sport e se aproxima do líder Corinthians

O Grêmio foi implacável diante do Sport, neste sábado, em seu estádio, no fechamento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha goleou os pernambucanos por 5 a 0 e reduziu para sete pontos a distância para o líder Corinthians.

Agora o Grêmio soma 43 pontos, contra 50 do Corinthians. Como ainda há um confronto direto, o Grêmio depende de mais dois tropeços do rival para tentar assumir a liderança da competição.

Já o Sport, derrotado, aponta com 29 pontos em posição intermediária. A equipe de Vanderlei Luxemburgo só ganhou dois pontos nas últimas cinco partidas e está se distanciando da zona de classificação para a Libertadores.

No momento, o Sport ocupa a 11ª colocação e está a dois pontos do Cruzeiro, o sexto colocado. No entanto, a equipe pernambucana não é mais nem sombra daquela que surpreendeu no primeiro turno e chegou a assumir a quarta colocação.

Já o Grêmio voltou a vencer depois de duas rodadas. A equipe gaúcha vinha atuando com formações reservas por causa da Copa do Brasil, mas parece ter recuperado o bom futebol mesmo repleto de desfalques.

Neste sábado, não atuaram os atacantes Luan (convocado para a seleção brasileira), Pedro Rocha (vendido para o Spartak Moscou) e Lucas Barrios (seleção paraguaia), além do zagueiro Geromel e do meio-campista Maicon, ambos contundidos.

Na próxima rodada, o Grêmio tenta consolidar a reação diante do Vasco, fora de casa, no sábado. Já o Sport, que precisa voltar a vencer urgentemente, encara o Avaí, domingo, na Ilha do Retiro.

Agência Folhapress