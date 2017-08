Brasileirão 2017: reserva de Arana terá nova oportunidade para se firmar no Corinthians

O lateral esquerdo Moisés terá nova oportunidade no Corinthians na noite desta quarta-feira (23), contra a Chapecoense, em Santa Catarina. O jogador de 22 anos substituirá Guilherme Arana, que só perdeu sete jogos oficiais do time alvinegro na temporada.

A partida adiada da 20ª rodada do Brasileirão, dessa forma, será uma oportunidade de o reserva de Arana buscar uma retomada após uma apresentação irregular no segundo tempo da partida contra o Vitória no último sábado (19), em Itaquera, quando o time corintiano perdeu por 1 a 0.

Antes dos 45 minutos diante da equipe baiana, Moisés teve a chance de atuar o jogo inteiro contra o Atlético-PR, no empate por 2 a 2, novamente na Arena Corinthians. Naquela ocasião, o lateral deu uma assistência para o atacante Jô ir às redes, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o desempenho do lateral foi tímido.

Único lateral esquerdo do elenco à disposição de Fábio Carille depois da lesão muscular de Arana, Moisés terá mais uma chance de entrar em campo nesta sábado (26), diante do Atlético-GO, em Itaquera. O Corinthians, em seguida, só voltará a atuar no próximo dia 10, contra o Santos, na Vila Belmiro.

CHANCES

Moisés foi contratado pelo Corinthians ainda em maio de 2015, depois de brilhar com a camisa do Madureira no Campeonato Carioca daquele ano. O jogador, porém, foi emprestado ao Bragantino na sequência.

No começo de 2016, Moisés chegou a treinar no CT Joaquim Grava, mas, sem espaço no elenco que já contava com Uendel e Arana, foi novamente emprestado. Daquela vez, o lateral se transferiu ao Bahia para, novamente, disputar a Série B do Brasileirão.

No retorno, já sem Uendel no elenco e com Arana na seleção brasileira sub-20, Moisés logo ganhou chances no time de Carille. Primeiro, na Florida Cup e no amistoso com a Ferroviária. Depois, nos três primeiros jogos do Paulistão, contra São Bento, Santo André e Novorizontino.

Com o retorno de Arana e a boa fase do lateral esquerdo titular, Moisés só foi escalado entre os 11 iniciais diante na derrota para a Ferroviária por 1 a 0, além do jogo contra o Patriotas na Copa Sul-Americana na Colômbia e no empate com o Atlético-PR.

No começo desse ano, o Corinthians anunciou a renovação do contrato de Moisés por mais duas temporadas. Assim, o vínculo que se encerraria em dezembro de 2017 foi estendido até o fim de 2019.

DESFALQUES

O líder do Brasileirão não poderá contar com outros três titulares na partida contra a Chapecoense. Além de Arana, Carille não poderá escalar Jadson, Pablo e Balbuena. O meia inda está sem ritmo de jogo, enquanto o zagueiro paraguaio está com uma lesão muscular na coxa -ele já estaria fora da partida por estar suspenso.

Já Pablo ainda está na fase de transição depois de um problema muscular na coxa ocorrido no mês passado. O defensor deve voltar ao time diante do Santos, em jogo válido pela 23ª rodada.

Carille, dessa forma, irá escalar uma linha defensiva completamente nova na temporada, com Fagner, Leo Santos, Pedro Henrique e Moisés. Na vaga de Jadson, o treinador optará pela entrada de Marquinhos Gabriel, que venceu a concorrência com Clayson.

Agência Folhapress