Brasileirão 2017: Sheik decide no fim e Ponte Preta derrota o Botafogo

Com dois gols do atacante Emerson Sheik, a Ponte Preta derrotou os reservas do Botafogo neste domingo (20), por 2 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a Ponte Preta chega a 27 pontos e pula para a décima colocação na tabela da competição, enquanto o Botafogo permanece com 28 pontos e está em nono lugar.

Sheik foi o grande destaque da partida. Fez um gol no começo da partida e outro no fim. Brenner, de pênalti, marcou para o time visitante.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta recebe o Atlético-MG, no domingo (27), às 16h (de Brasília), enquanto o Botafogo visita o Bahia, no mesmo dia e horário.

Agência Folhapress