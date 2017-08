Brasileiro escapou de ataque com van e voltou ao local para ajudar vítimas

Em seu primeiro dia em Barcelona, o médico carioca Bernard Giancristoforo Campos, 26, caminhava pelas Ramblas em direção ao mercado La Boqueria na hora do atentado terrorista desta quinta-feira (17), que matou pelo menos 13 pessoas e feriu 100.

“Foi quando ouvimos uma gritaria bem na nossa frente e vimos uma van branca vindo em nossa direção”, conta.

Campos estima que o veículo estivesse a cerca de 10 metros dele quando percebeu a confusão e que precisaria correr. Ele e o amigo buscaram abrigo em uma cafeteria e se esconderam atrás do balcão “para entender o que estava acontecendo.”

“Depois de 10 a 15 minutos, eu mandei um áudio para a minha mãe para avisar do atentado, que a minha bateria ia acabar e eu ia sair para ajudar as pessoas de lá.”

O médico diz que faltavam equipamentos de socorro para a quantidade de feridos. As ambulâncias demoravam a chegar. “Eu levei uma menina da Ásia, acho, deve ter uns 30 anos, para o hospital. Eu segurando a cabeça dela como um colar cervical e pedindo para fazer soro porque ela estava politraumatizada.”

Depois do hospital, ele andou pelas ruas à procura de um táxi que o levasse de volta para o albergue onde está hospedado, perto do local do atentado. O sistema de transporte público foi paralisado após o ataque.

Campos ainda seguirá em Barcelona por mais alguns dias. Sua primeira viagem a Europa começou por Madri, e ele ainda passará por Amsterdã, Paris e Londres. “Hoje eu não saio. Não sei como vai ser nos outros dias. Nos últimos dois dias, então. Vou ter que dar um jeito de esquecer isso.”

