Câmara adia votação de reforma política

Os deputados federais estão reunidos em plenário na noite desta quarta-feira (16). Eles analisavam o texto da Reforma Política, mas foi apresentado pedido para encerrar a discussão e ser realizada a votação. No entanto, após a votação do requerimento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerrou a sessão, sem ser realizada a votação da reforma e sem explicar porque ela não seria realizada. Cerca de 475 deputados estavam presentes no plenário.

O texto da reforma política que pode ser votado nesta noite estabelece o chamado distritão, em que cada estado ou município vira um distrito eleitoral, sendo eleitos os candidatos mais votados dentro do distrito. Nessa modalidade, não são levados em conta os votos para partido ou coligação.

O texto institui ainda o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que será mantido com recursos públicos previsto em Orçamento. Ele será de 0,5% da Receita Corrente Líquida do governo em 12 meses, cerca de R$ 3,6 bilhões em 2018.

Para que o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) seja aprovado são necessário, no mínimo, 308 votos favoráveis, entre os 513 deputados.