Câmeras de segurança flagram roubo a prédio em plena luz do dia em Vitória

Câmeras de segurança de um prédio de Jardim Camburi, bairro tradicional de Vitória, flagraram o exato momento que um bandido força a abertura de um portão e rouba uma bicicleta. A ação aconteceu em plena luz do dia, por volta 7h30 deste sábado (02), em um prédio localizado na Rua Almerinda Corina da Silva.

As imagens do sistema de videomonitoramento registraram a ação, que levou cerca de dois minutos (veja o vídeo no final da matéria). O criminoso analisa o prédio e, rapidamente, força a abertura do portão da garagem. Ele então entra no prédio e pega uma bicicleta, saindo do local com tranquilidade.

O líder comunitário de Jardim Camburi Evandro Figueiredo criticou a situação de insegurança no bairro.”Novamente os bandidos utilizaram o mesmo modo de atuação de outros roubos ocorridos recentemente, suspendendo o portão eletrônico, para que eles saíssem do trilho e em seguida entrassem no prédio para roubar bicicletas”, disse.

Evandro fez ainda um alerta de segurança aos prédios, para que redobrem a atenção para evitar estes crimes. “Avisem ao síndico do seu prédio desta prática, que pode ser resolvido soldando uma trava, de modo que o portão não saia do trilho ao ser suspenso e com isso não consiga entrar no prédio”, completou.

Qualquer ocorrência de crime registrado na região pode ser denunciada à Polícia Militar, por meio do telefone 190.

