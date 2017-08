Caminhoneiro desaparece após apartar briga de amigos no Norte do Estado

O caminhoneiro Francélio de Souza Cardial, de 32 anos, está desaparecido desde o último sábado (26), no Norte do Estado. Morador de Bebedouro, localidade de Linhares, Francélio sumiu após um encontro com os amigos em um bar da região.

De acordo com registro policial, o caminhoneiro estava bebendo com três amigos, quando dois deles começaram uma briga. Francélio decidiu intervir e apartar a discussão. Depois disso, ele saiu com dois dos amigos para o local onde seu carro estava estacionado, para então seguir para casa. A partir dali, ele não foi mais visto.

No domingo (27), um dia após este caso, o carro de Francélio foi encontrado abandonado em uma região de mata, sem o aparelho de som.

Familiares do caminhoneiro estiveram na 16ª Delegacia Regional de Linhares, no bairro Três Barras, para registrar a ocorrência do desaparecimento. Qualquer informação que possa levar a localização de Francélio deve ser repassada para os telefones 181 ou 190 (a ligação é gratuita e não precisa se identificar) ou ainda para o telefone 27 99781 6272.

Weslei Radavelli, com informações do Site de Linhares