Precisou de roupa, é só pegar! Está com algumas peças sobrando, é só doar! Esta é a proposta do “Cantinho do Desapego”, um espaço para estimular a doação solidária de roupas, que está em prática em diferentes unidades da saúde da Serra.

A ideia é desestimular o excesso de consumo e promover a solidariedade. O projeto começou com a doação de roupas para alguns pacientes das unidades. Com a doação voluntária, as equipes decidiram construir este espaço para reunir as doações.