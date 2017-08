Capixaba campeão mundial mantém os pés no chão

Olhar sereno, sorriso fácil e a alegria em estar de volta ao lar. O mais jovem campeão mundial de vôlei de praia, o capixaba André Stein, chegou neste sábado (18) ao Estado para comemorar a vitória e o seu aniversário de 23 anos ao lado da família, da namorada e dos amigos.

O título foi conquistado no último dia 6, em Viena, na Áutria, quando André, ao lado do parceiro, o carioca Evandro, venceram a dupla da casa, Clemens Dopller e Alexander Hors, por 2 sets a 0.

Em sua chegada ao aeroporto Eurico Salles, em Vitória, uma recepção calorosa das crianças e adolescentes do Projeto Vôlei Vida, de Vila Velha, onde André começou a dar os primeiros saques.

Com cartazes trazendo mensagens de boas-vindas ao campeão, a garotada só queria mesmo poder fazer uma foto ao lado do mais novo ilustre capixaba. Ilustre para os outros porque, para ele, tudo continua igual.

“Fico muito emocionado e feliz com todo o carinho. A ficha só começou a cair quando chegamos ao Brasil e vimos a proporção dessa conquista. Ver todas as pessoas que estão sempre ao meu lado e ser recebido dessa forma só torna a comemoração pelo título ainda mais legal”, revelou.

André contou que no dia seguinte ao jogo que consagrou a dupla com o título mundial, o triunfo ainda parecia ser um sonho. Mesmo que o troféu estivesse ali à sua frente.

“Estávamos no hotel da competição, Evandro e eu, vimos o troféu na mesa do quarto e não acreditávamos. Assistimos aos vídeos do jogo pela internet. Foi incrível o que fizemos na final diante de dez mil pessoas na Áustria. Foi além dos nossos objetivos”, ressaltou.

As comemorações pelo aniversário de André começaram hoje, com uma homenagem na quadra do projeto Vôlei Vida, em Guaranhuns, Vila Velha.

Mas a passagem pela cidade natal, vai ser bem rápida. No domingo ele embarca para a Alemanha onde vai disputar o World Tour Finals, competição que reúne as melhores duplas da temporada do vôlei de praia, em Hamburgo.

“Só tenho amanhã para comemorar meu aniversário e depois já embarco para mais uma disputa difícil”, ressaltou.

World Tour Finals

A competição reúne as oito melhores duplas do masculino e do feminino e será realizada entre os dias 23 e 27 de agosto. Além de André e Evandro, Alvaro Filho e Saymon serão os outros representantes do País na chave masculina.

No feminino, o Brasil será representado por Talita e Larissa, medalhistas de bronze no Mundial de Vôlei de Praia, e Agatha e Duda.

Informações de Eduardo Alencar